Kardiovaskulární onemocnění patří v Česku dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Národní kardiovaskulární plán 2025–2035 proto klade důraz na prevenci, časný záchyt a efektivní léčbu. V České republice se s hypertenzí léčí přes 2,2 milionu lidí a jejich počet dále roste, navíc 40 procent z nich je v produktivním věku. Co s tím?
V diskusi zazní odpovědi na tyto a další otázky:
jaká je aktuální epidemiologická situace a predikce;
jaké jsou systémové i ekonomické dopady zanedbané prevence;
jakou roli hrají praktičtí lékaři v časném záchytu;
proč je souběžná kontrola hypertenze a dyslipidemie zásadní;
jaké konkrétní kroky by se měly zavést do praxe v nejbližší době.
Prevence je klíčová – jen tak dokážeme zvrátit trend rostoucí kardiovaskulární nemocnosti!
Hosté:
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. – přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze, místopředseda ČKS, spoluautor NKP
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel ÚZIS ČR
MUDr. Igor Karen – praktický lékař, člen výboru SVL, spoluautor doporučených postupů pro VPL pro léčbu hypertenze
MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. – kardiolog, vedoucí lékařka centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc
Záznam pořadu bude po skončení přenosu dále k dispozici na Českénoviny.cz a YouTube.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist