Od 1. ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek. Poté co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), byl vedením obou nemocnic pověřen šéf Homolky Petr Polouček. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) novinářům řekl, že Polouček povede od ledna i spojené nemocnice, výběrové řízení nevypíše.
„Cílem je propojit dvě odborně a kapacitně špičková pracoviště v silné celky. Povede to k velkým úsporám v provozních agendách,“ řekl Válek. Jak velké úspory budou, podle Poloučka zatím není jasné. Budou to úspory v technicko-hospodářské a správní oblasti.
Vedení klinik obou nemocnic ministr zdravotnictví informoval a ředitele pověřil, aby připravil do konce září plán propojení nemocnic. Oddělení se podle ředitele ani ministra slučovat nebudou.
V motolské nemocnici se staví onkologické centrum a simulační centrum podpořené více než čtyřmi miliardami korun z evropských dotací. Vyplacení peněz z Národního fondu obnovy je podmíněno jejich včasným dokončením. „Motolské onkologické centrum se stihne postavit v termínu a evropské prostředky na něj nejsou v žádném případě ohroženy,“ řekl Válek.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist