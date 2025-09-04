Vysoký krevní tlak a cholesterol patří v Česku k nejčastějším příčinám úmrtí. Jsou to tichá rizika – nebolí, ale přesto mohou výrazně zkrátit lidský život. Přitom až 80 procent srdečních onemocnění by se dalo předejít lepší prevencí a péčí o zdraví. Na pravidelné preventivní prohlídky ale chodí jen polovina Čechů.
Sledujte živou diskusi lékařů, kteří denně vidí následky zanedbané prevence.
Čichám, čichám chorobu aneb Klíč k odhalení řady nemocí včetně rakoviny máme doslova před nosem
Dozvíte se:
proč vysoký krevní tlak a cholesterol poškozují cévy a mohou skončit infarktem nebo mrtvicí,
proč nestačí řídit se pocitem „cítím se dobře“,
jaké mýty kolem prevence kolují,
a konkrétní rady, jak udržet srdce zdravé.
Hosté:
MUDr. Pavel Rutar – vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce
MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. – kardioložka, vedoucí lékařka centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc
Mgr. Kristýna Čillíková – předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění
Moderuje Štěpánka Duchková.
Nečekejte na varovné příznaky – ty často přicházejí až s infarktem nebo mrtvicí. Začněte pečovat o své srdce už dnes!
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist