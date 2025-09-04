Říkají si Duckweed mafia, studují na vysokých školách v Brně a geneticky upravují z rybníků známý žabinec – anglicky duckweed. A to tak, aby byl desetkrát výnosnější než sója. Tu farmáři používají jako krmivo pro hospodářská zvířata, jenže je drahá a její pěstování drancuje planetu. Řešení brněnské „žabincové mafie“ naopak pomáhá půdě zbavovat se přemíry dusíku. Tým se přihlásil na prestižní mezinárodní soutěž iGEM a věří, že se jim podaří porazit týmy z Oxfordu nebo Stanfordu.  Na účast v soutěži dostali peníze od univerzit i sponzorů, část jim ale stále chybí, proto spustili sbírku na Doniu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak jejich vynález funguje.
  • Kolik celý projekt stál a kolik ještě na účast v soutěži potřebují.
  • Proč si myslí, že můžou vyhrát.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se