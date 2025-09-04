Říkají si Duckweed mafia, studují na vysokých školách v Brně a geneticky upravují z rybníků známý žabinec – anglicky duckweed. A to tak, aby byl desetkrát výnosnější než sója. Tu farmáři používají jako krmivo pro hospodářská zvířata, jenže je drahá a její pěstování drancuje planetu. Řešení brněnské „žabincové mafie“ naopak pomáhá půdě zbavovat se přemíry dusíku. Tým se přihlásil na prestižní mezinárodní soutěž iGEM a věří, že se jim podaří porazit týmy z Oxfordu nebo Stanfordu. Na účast v soutěži dostali peníze od univerzit i sponzorů, část jim ale stále chybí, proto spustili sbírku na Doniu.
Co se dočtete dál
- Jak jejich vynález funguje.
- Kolik celý projekt stál a kolik ještě na účast v soutěži potřebují.
- Proč si myslí, že můžou vyhrát.
