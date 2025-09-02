Měli bychom si přiznat, že Green Deal ve své podstatě není o ekologii a životním prostředí. Je to prostě o přerozdělování. Je to náboženství, je to ideologie," tvrdí poslanec za ODS a člen výboru pro energetiku Václav Král, který je od roku 2017 také předsedou představenstva Teplárny České Budějovice.

Emisní povolenka je podle hosta Matyáše Zrna zkrátka uhlíkovou daní. "Pokud k tomu tak přistoupíme, tak si můžeme nastavit i nějakou sazbu, která by nevytvářela tak silné pnutí a rozevírání sociálních nůžek," myslí si.

Díky podcastu Bruselský diktát

Král upozorňuje, že česká energetická soustava nikdy nebyla připravena k tomu, aby se na hraničních hvozdech stavěly větrné elektrárny a fotovoltaika. "Ta soustava byla robustní a centralizovaná k velkým zdrojům a to bychom měli zachovat," dodává a varuje před přeformátováním, které by znamenalo až 500miliardové náklady.

Jako reálná dopadová studie nám prý v tomto ohledu může posloužit Německo. "Škrtlo si jádro, nechalo uhlí a nějaké kapacitní mechanismy a masivně investovalo do takzvaných obnovitelných zdrojů. Vyvolalo to cirka čtyřnásobné navýšení distribučních nákladů. A to je za mě strašně nebezpečná situace," říká.

