Konsolidaci ani žádný posun k lepšímu v rozpočtu nevidím, říká v rozhovoru o návrhu státního rozpočtu na rok 2026 pro HN hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil. Příští vláda to podle něj bude mít těžké: deficit je už teď na limitu toho, co vůbec umožňuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Je v rozpočtu nějaké překvapení?

Na první pohled působí poněkud překvapivě úsporný rozpočet ministerstva dopravy a v jeho rámci pak dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury. V poslední době jsme byli opakovaně ujišťováni, že právě dopravní infrastruktura je na seznamu vládních priorit velmi vysoko, což s tím úplně nekoresponduje. 

