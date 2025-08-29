Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s ražbou 1,6 kilometru dlouhé průzkumné štoly pro tunel Kamenná vrata na budoucí středočeské části dálnice D3. Dnes si symbolicky nechalo posvětit sošku svaté Barbory, patronky havířů, kterou umístí na začátek štoly, a štolu pokřtít. ŘSD už letos pro stavbu dálnice vykoupilo první pozemky, nejpozději v roce 2028 by se mělo začít stavět, uvedl v aktuálním podcastu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
I málo vytížená dálnice umí pomoci, ukazuje příklad Českých Budějovic. Co bude dál s jihočeskou D3?
„Středočeská D3 je pro nás v současné době společně s Pražským okruhem a dálnicí D52 největší priorita. A ražení průzkumné štoly vnímám už jako samotné zahájení výstavby. Pro mě tím začíná stavba středočeské D3,“ řekl Mátl.
Tunel Kamenná vrata, který má ležet v úseku z Prahy do Jílového a měřit 1690 metrů, bude jedním ze tří velkých tunelů na středočeské D3. Štoly, které mají ověřit geologické podmínky území před samotnou stavbou tunelu, se budou razit také u tunelů Luka a Prostřední vrch.
Přístup do štoly pro tunel Kamenná vrata je ze silnice II/104 mezi Jílovým a Davlí. Zakázku na podrobný geotechnický průzkum podle dřívějších informací získalo sdružení společností Metrostav TBR, Strabag SIS, Pudis, Pragoprojekt a GeoTec-GS, cena je zhruba půl miliardy korun. Samotná ražba štoly, které předcházely několikaměsíční přípravné práce, by měla trvat 25 měsíců. Po ražbě přijde na řadu vyhodnocení výsledků a geotechnické monitorování, což zabere 16 měsíců.
ŘSD má pro stavbu středočeské D3, která je rozdělená do pěti úseků, zpracované dokumentace pro stavební povolení. „Na celou stavbu dálnice běží územní řízení a rozhodnutí by měla být vydaná ještě v průběhu letošního roku. Jsme připraveni posléze žádat o povolení záměru. A důležité je, že v letošním roce jsme naplno rozjeli výkupy pozemků,“ řekl Mátl. V roce 2026 chce mít většinu pozemků vykoupenou, v roce 2027 se počítá s archeologickými výzkumy a nejpozději v roce 2028 by se mělo začít stavět.
Dálnice má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco ve Středočeském kraji se stavět ještě nezačalo, na jihočeské části se budují dva poslední úseky. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru, odhad nákladů je 71,3 miliardy korun, hotová by měla být v letech 2031 až 2032. Jízda z Prahy k Meznu, kde nyní končí jihočeská část D3, se má zkrátit z dnešní hodiny až o 30 minut.
