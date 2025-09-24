Středočeský úsek dálnice D3 a jihomoravský úsek dálnice D55 se budou stavět jako PPP projekty, tedy v partnerství soukromého a veřejného sektoru. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo dopravy nyní začne připravovat tendr na výběr koncesionáře. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zároveň uvedl, že pro severní úsek Pražského okruhu se forma PPP projektu nehodí.
PPP projekty jsou podle Kupky klíčové pro rychlé budování české dopravní infrastruktury. „Znamenají významnou úlevu z hlediska investičních nároků do budoucnosti na straně státu a dodržení tempa investic a zvládnutí dostavby základní dálniční sítě do roku 2033,“ řekl.
Středočeský úsek D3 by měl spojit existující dálnici v Jihočeském kraji s Pražským okruhem. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by stavba měla začít v roce 2028, uvedení do provozu se očekává v roce 2032. Úsek by měl měřit 58,5 kilometru.
U dálnice D55 by se projekt PPP měl týkat úseku mezi Bzencem na Hodonínsku a Břeclaví o délce zhruba 37 kilometrů. I u tohoto úseku očekává ŘSD zahájení stavby v roce 2028, uvedení do provozu potom v letech 2031 a 2032.
Česko a doprava: překvapivě se naplňuje dávná vize ODS z 90. let. Ale teď je životně závislá na dotacích
Ministr zároveň uvedl, že vláda nepodpořila využití PPP i pro severní úsek Pražského okruhu. „V případě severní části Pražského okruhu se s ohledem na budoucí provoz ukázalo jako nevhodné uvažovat o PPP projektu s ohledem na to, že do budoucna počítáme, že na dvou březích Vltavy budou dvě centra údržby a v tomhle případě se severním úsekem dostáváme napůl na pravý a levý břeh Vltavy,“ řekl Kupka.
Formou PPP projektu v Česku vznikl úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Miroticemi na Písecku. V současnosti stát připravuje výběr koncesionáře pro stavbu úseku dálnice D35 mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku. Připravují se i PPP projekty na železnici, mimo jiné při modernizaci trati na pražské Letiště Václava Havla.
