Chronická lymfocytární leukemie (CLL) jako nejčastější leukemie v ČR, nové možnosti a dostupnost léčby, moderní diagnostika, klinické studie, úskalí moderní léčby, kvalita života pacientů. Na tato témata se zaměří tisková konference ke Světovému dni CLL.
Na tiskové konferenci ke Světovému dni CLL vystoupí přední odborníci České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii a zástupci pacientů.
prof. Michael Doubek – Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU
– NEJČASTĚJŠÍ LEUKEMIE V ČR – INCIDENCE A PREVALENCE CLL
MUDr. Martin Šimkovič – Lékař IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
– NOVÉ LÉKY V TERAPII CLL, KLINICKÉ STUDIE
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. – Lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU
– ÚSKALÍ MODERNÍ LÉČBY CLL – FIXNÍ VS. KONTINUÁLNÍ TERAPIE
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. – Prorektorka Masarykovy univerzity, přednostka ústavu lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Centra molekulární biologie a genetiky IHOK, LF MU a FN Brno a CEITEC MU – MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA CLL A ČESKÉ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
MUDr. Martin Špaček – Lékař I. interní kliniky – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze – ČESKÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CLL, NEVYHOVUJÍCÍ ÚHRADOVÉ PODMÍNKY
Jana Pelouchová – Předsedkyně pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. – PODPORA PACIENTŮ S CLL A JEJICH BLÍZKÝCH
Pacient s CLL – OSOBNÍ ZKUŠENOST S ONEMOCNĚNÍM A MODERNÍ LÉČBOU
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist