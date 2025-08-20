Je to největší stavba Univerzity Karlovy za posledních sto let. A zřejmě také nejproblematičtější. Po jednání mezi ministerstvem školství, Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou je jasné, že peníze na stavbu kampusu Albertov se rektorce Mileně Králíčkové nepodařilo uhájit. Univerzita Karlova o dotace z Národního plánu obnovy přijde, rozdělí se mezi jiný projekt univerzity v Hradci Králové a Masarykovu univerzitu v Brně.
Co se dočtete dál
- Kdy se rozhodne, kolik peněz připadne projektu v Hradci Králové a kolik Brnu.
- Proč se univerzitě nepodaří kampus dostavit včas.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.