Je to největší stavba Univerzity Karlovy za posledních sto let. A zřejmě také nejproblematičtější. Po jednání mezi ministerstvem školství, Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou je jasné, že peníze na stavbu kampusu Albertov se rektorce Mileně Králíčkové nepodařilo uhájit. Univerzita Karlova o dotace z Národního plánu obnovy přijde, rozdělí se mezi jiný projekt univerzity v Hradci Králové a Masarykovu univerzitu v Brně. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy se rozhodne, kolik peněz připadne projektu v Hradci Králové a kolik Brnu.
  • Proč se univerzitě nepodaří kampus dostavit včas.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se