Novým rektorem Univerzity Karlovy bude analytický chemik Jiří Zima, v pátek ho zvolil akademický senát školy. Ve druhém kole volby porazil současnou rektorku Milenu Králíčkovou. Zima získal 40 hlasů, pro Králíčkovou hlasovalo 27 senátorů. Funkční období nově zvoleného rektora by mělo začít v únoru 2026 a je čtyřleté, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel.
Ve druhém kole hlasovalo všech 70 členů akademického senátu UK, tři hlasy byly neplatné. Pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 70 senátorů, tedy alespoň 36 hlasů.
Zima je analytický chemik, v letech 2016 až 2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty (PřF) UK. Je aktivním členem vědeckých rad, oborových komisí i mezinárodních odborných společností. Věnuje se i popularizaci vědy, je mu 69 let.
Králíčková byla v minulých měsících mimo jiné kritizována kvůli zpoždění stavby kampusu na Albertově i kvůli vysokým odměnám pro vedení UK.
Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má 17 fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53.000 studentů.
Zima po svém zvolení senátorům řekl, že se bude snažit být rektorem všech. "Pevně věřím, že po následující čtyři roky budu vašim dobrým rektorem" řekl. Králíčková Zimovi pogratulovala k vítězství, popřála mu do jeho funkčního období hodně sil a energie. Hlasy, které získala bere jako ocenění práce, která se v minulých letech dařila.
Univerzita by podle Zimy měla pracovat jako jeden tým, řekl novinářům. Je podle něj důležité, aby univerzita fungovala plynule dál, na přechodu pod nové vedení bude spolupracovat s Králíčkovou a současnými prorektory, uvedl. Jednou z priorit musí být přesun nápadů a výzkumů do praxe a vznik spin-off firem, řekl. Prioritou pro něj bude i zpožděná výstavba kampusu Albertov.
Zabývat se Zima bude mimo jiné i zásahem policie ve firmě Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiné společnosti Univerzity Karlovy (UK). Zásah podle serveru e15 souvisel s vysokými odměnami pro vedoucí pracovníky firmy. "O problémech se mluvit musí a hlavně musíte vždycky jasně ten problém pojmenovat," řekl Zima.
Zima se chce mimo jiné věnovat digitalizaci nebo investicím do infrastruktury školy či kolejí. UK podle něj nevzkvétá tak, jak by mohla, uvedl na debatě kandidátů minulý týden. Zabývat by se chtěl například férovými podmínkami napříč fakultami, důležitá je podle něj jejich autonomie. Styl vedení univerzity podle něj musí být transparentní, uvedl ve volebních tezích.
Chce také například udělat revizi systému podpory studentů na UK. Zároveň chce posílit mezioborový přístup či se věnovat reformě doktorského studia. Důraz chce klást také na modernizaci školy. Plánuje prosazovat další systematický rozvoj kvality výuky a podmínek pro studující tak, aby UK poskytovala špičkové vzdělání.
Profesorka histologie a embryologie Králíčková vede univerzitu od roku 2022 a je první ženou v čele nejstarší české vysoké školy. Zároveň je předsedkyní České konference rektorů. Na zasedání v prosinci by se podle ní mělo předsednictvo doplňovat. "Česká konference rektorů by neměla být bez vedení," řekla.
