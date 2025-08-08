Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu agentury Median získalo 33 procent. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent. Piráty s podporou Zelených by volilo 7,5 procenta voličů a hnutí Stačilo! pět procent. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny zůstali v červenci Motoristé, SOCDEM a Přísaha. Červencový volební model nezahrnuje spolupráci Stačilo! a SOCDEM, která byla oznámena během sběru dat, uvedla agentura.
Oproti červnovému volebnímu modelu si hnutí ANO polepšilo o procentní bod, koalice Spolu posílila o půl procentního bodu a preference hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!.
Motoristé by se v červenci se ziskem 4,5 procenta do Poslanecké sněmovny nedostali. Oproti červnu oslabili o jeden procentní bod. Do sněmovny by neprošly ani SOCDEM s podporou tři procenta a Přísaha s 1,5 procenta.
Nová strana kolem svědka z Rittigových kauz: hýří sebevědomím a chystá „peckovou“ důchodovou reformu
Agentura nicméně uvedla, že s ohledem na nezakotvenost 48 procent voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny. Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 11,5 procenta respondentů, osm procent ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili, a 28,5 procenta respondentů si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili.
K volbám chce jít 59 procent respondentů
Ve dvousetčlenné sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 73 poslaneckých mandátů, Spolu 44 křesel, SPD s podporou dalších stran 31, Starostové 25, Piráti s podporou Zelených 16 a Stačilo! 11 poslanců.
Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červenci podle svého vyjádření zúčastnilo 59 procent dotázaných, z toho 47,5 procenta určitě a dalších 11,5 procenta respondentů účast zvažovalo. Ochota zúčastnit se voleb se oproti minulému průzkumu výrazně nezměnila. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 přesáhla 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. července, zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka je plus minus půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších politických subjektů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist