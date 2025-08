Ve sněmovně už jsme druhé volební období. Víme už, že ten život je taky trošku seriózní," říká někdejší předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Politika je podle něj skutečně tvrdá práce a velká zodpovědnost. "Na mně se to myslím podepsalo – ve smyslu toho, jak vnímám jednotlivé politické věci, reakce společnosti a podobně."

Je ale zároveň přesvědčený, že Pirátská strana je pořád cool. Vládní angažmá bylo složité a poučné. "Strašně mě překvapuje, že jsou ty největší lekce vždycky takhle bolestné."

Host Zuzany Tvarůžkové ale upozorňuje na to, že po nástupu Zdeňka Hřiba do čela strany a propadu Pirátů pod pětiprocentní hranici se situace zlepšuje. "Poslední STEM 8,3 procenta, hlásí se k nám mladí lidé, dobrovolníci do kampaně… A myslím si, že ta kampaň je hodně živá.“

To, co mohou Piráti nabídnout, je podle Ivana Bartoše ochota do slibovaných reforem skutečně jít. "Nejsme kariérní politici," upozorňuje a dodává: "Když řekneme, že jdeme dělat zákon o podpoře bydlení, tak jsme prostě ochotní na něm vykrvácet."