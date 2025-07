Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová povede kandidátku hnutí Stačilo! v Praze, místopředseda sociálních demokratů Jiří Nedvěd pak v Karlovarském kraji. První místopředseda strany Lubomír Zaorálek bude za předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou dvojkou v Moravskoslezském kraji. Novinářům to na tiskové konferenci Stačilo! v Praze řekla Maláčová.

Na druhém místě kandidátek budou podle ní sociální demokraté ještě v několika dalších krajích, celkem jich na kandidátkách Stačilo! pro letošní sněmovní volby voliči naleznou čtyři desítky. Komunisté budou mít na kandidátkách Stačilo! zhruba polovinu míst z celkového počtu zhruba 350.

Před spojením sociálních demokratů s komunisty varovali někteří bývalí lídři sociální demokracie. Jeden z těch, kterým se kooperace nelíbí, donesl k místu tiskové konference parte sociální demokracie. Zaorálek uvedl, že smyslem spojenectví není zachránit SOCDEM, ale zemi, která čelí riziku rozkladu sociálního státu.

Podle zakladatele Stačilo! Daniela Sterzika má hnutí ve sněmovních volbách velké ambice a nestydí se za ně. Chce být levicovou alternativou pro sociálně zaměřené vlastenecké hlasy. Hnutí Stačilo! se zformovalo před loňskými evropskými volbami, vedle komunistů zahrnuje také Českou stranu národně sociální (ČSNS) a Spojené demokraty – Sdružení nezávislých (SD-SN).

Na hraně vstupu do sněmovny

Jako koalice by muselo uskupení získat nejméně 11 procent hlasů, jako hnutí, na jehož kandidátkách ale budou členové zakládajících stran, může vstoupit do sněmovny už po zisku pěti procent hlasů. Průzkumy nyní hnutí připisují zhruba pět procent, sociální demokraté by se nepřehoupli nad tři procenta.

Strany se v memorandu zavázaly, že v dolní komoře budou mít jeden klub. K tomu došly už v zimě, kdy sociální demokraté z jednání se Stačilo! odešli s odůvodněním, že hnutí se soustřeďuje na antisystémový program místo levicového. Po znovuotevření debaty přede dvěma týdny se podle Konečné i Maláčové dohodly, že budou ještě více v programu akcentovat sociální program.

„Referendum k veškerým zahraničním otázkám v programu zůstává,“ uvedla k citlivému bodu spojení Konečná. Celkově se komunisté se sociálními demokraty podle slov lídryň shodují v devadesáti procentech. Prioritami jsou levné bydlení, základní potraviny, vyjmenovala některé z nich Maláčová. Stačilo! chce usilovat o zrušení Senátu a zavedení obecného referenda jako nástroje občanů pro vyjádření se ke klíčovým zahraničněpolitickým i vnitropolitickým záležitostem, jakými jsou např. vystoupení z NATO a EU nebo přijetí eura.

Jak se bude spojenectví odvíjet dál, bude podle Konečné záviset na výsledku říjnových voleb.

„Fierlingerovská zrada“

V roce 1995 sociální demokracie přijala takzvané bohumínské usnesení, které zapovídá straně spolupráci s KSČM. Někteří ze sociálních demokratů, kteří nesouhlasí se spojenectvím s komunisty pod značkou Stačilo!, přirovnávají krok ke zradě pojmenované po sociálním demokratovi a československém premiérovi z let 1945 až 1946 Zdeňku Fierlingerovi, který spolupracoval s komunisty v roce 1948.

Výzvu ke spojenectví směrem ke Stačilo! vysvětlilo vedení SOCDEM snahou spojit síly proti vládním záměrům a tím, aby nepropadly hlasy pro levici. Maláčová dnes bohumínské usnesení popsala jako třicet let staré a porušil ho podle ní už bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda, když doporučil volit současného prezidenta Petra Pavla s jeho minulostí v někdejší komunistické straně.