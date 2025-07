Vláda pod vedením hnutí ANO by v případě vítězství v podzimních volbách zrušila českou muniční iniciativu, která pomáhá zásobovat Ukrajinu dělostřeleckou municí. V rozhovoru zveřejněném v úterý pro agenturu Reuters to řekl šéf hnutí Andrej Babiš. Uvedl rovněž, že nové cíle NATO v oblasti výdajů na obranu jsou příliš vysoké a že by se ještě „podíval“ na český kontrakt na nákup 24 stíhacích letounů F-35, který je podle něj předražený.

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi na svém území, pomohla loni dodat 1,5 milionu nábojů a dodávky pokračují i letos. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při své květnové návštěvě Prahy označil program za efektivní. Babiš však tuto iniciativu dlouhodobě kritizuje a označuje ji za výhodu pro obchodníky se zbraněmi, kteří se podle něj těší tučným maržím bez řádné transparentnosti.

V rozhovoru, který se uskutečnil v pondělí, Babiš řekl, že je tato iniciativa netransparentní, „předražená“ a „plesnivá“. „Samozřejmě. Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi,“ řekl Babiš novináři Reuters na přímý dotaz, zda by vláda pod vedením ANO českou muniční iniciativu zrušila. Projekt by mohla převzít Severoatlantická aliance, dodal vzápětí.

Podle Babiše není jasné, kolik Češi na muniční iniciativu přispívají. Vláda Petra Fialy (ODS) loni uvedla, že přispěla částkou zhruba 35 milionů eur (860 milionů korun), podotýká Reuters.

Ačkoli se Babiš prohlašuje za příznivce amerického prezidenta Donalda Trumpa, v rozhovoru řekl, že dohoda členských zemí NATO o postupném navyšování výdajů na obranu a související infrastrukturu až na pět procent hrubého domácího produktu do roku 2035, uzavřená na červnovém summitu NATO, není realistická. Právě Trump od svého návratu do Bílého domu žádá, aby ostatní země aliance dávaly na vojenské rozpočty mnohem více, než tomu bylo doposud.

„Kdybych byl já na summitu NATO a Donald Trump bude mluvit o pěti procentech (HDP na obranu), no tak zkrátka já řeknu, že to není reálné a že my potřebujeme udržet sociální smír,“ řekl Babiš. „Když mi řekne, že mám skočit z pátého patra, tak taky neskočím, vždycky jsem vystupoval jako suverénní premiér České republiky,“ prohlásil bývalý předseda vlády.

Babiš řekl, že by dodržel zákon, který stanoví vydávat na obranu dvě procenta HDP, ale necítil by se vázán plánem současné vlády zvyšovat výdaje o 0,2 procenta HDP ročně tak, aby do roku 2030 dosáhly tří procent HDP. Jeho vláda bude investovat transparentně, nebude krást a nebude plýtvat penězi, dodal.