Hnutí ANO by podle volebního modelu STEM dostalo 30,9 procenta hlasů, koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) jen 19,9 procenta. Hnutí STAN se ziskem 13,2 procenta hlasů se dostalo před kandidátku SPD s 12,4 procenta. Do sněmovny by prošli ještě Piráti (osm procent) a s podporou 6,3 procenta také uskupení Stačilo!, ve kterém figurují komunisté. ‚Motoristé sobě‘ by pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřekročili.

Ředitel STEM Martin Buchtík poukázal na to, že ANO ještě v lednu mělo ve volebních modelech kolem 35 procent. „Od začátku roku hnutí ANO ztrácí čtyři procentní body,“ řekl. Podpora koalice Spolu, která se před létem dostala až k 22 procentům, klesla podle Buchtíka po kauze nákupu bitcoinů od odsouzeného člověka ministerstvem spravedlnosti vedeným ODS. „Těží z toho Starostové a možná částečné Piráti,“ uvedl šéf STEM. Aktuální model STEM vychází z dotazování mezi 19. červnem a 8. červencem. Respondentů bylo víc než 1550.

Starostové (STAN) se dostali na 13,2 procenta, to je v letošních volebních modelech STEM zatím nejlepší výsledek. Hnutí STAN tak přeskočilo SPD, které kandiduje spolu se třemi menšími stranami, s PRO, Svobodnými a Trikolorou. Jejich kandidátka měla 12,4 procenta. Podpora Stačilo! činila 6,3 procenta.

Ve sněmovně by podle aktuálního modelu mělo ANO 74 poslanců, Spolu 45, STAN 27 křesel a kandidátka SPD by obsadila 26 míst. Pirátských poslanců by bylo 17, za Stačilo! by v dolní parlamentní komoře zasedlo 11 lidí.

Kdo by se podle modelu do dolní sněmovny nedostal, jsou Motoristé sobě s 3,5 procenta, sociální demokracie s podporou 3,2 procenta a Přísaha s 2,2 procenta. Předsednictvo SOCDEM přitom usiluje o společný postup do říjnových sněmovních voleb se Stačilo!.

