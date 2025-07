Europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek, kterého podle serveru Page not found bývalá partnerka viní ze znásilnění a roky trvajícího násilí, v aktuální odpovědi na dotaz ČTK odmítl, že by se dopustil trestného činu. Turek uvedl, že v záležitosti spolupracuje s policií a důvěřuje její nestrannosti. Turek je lídrem středočeské kandidátky Motoristů v říjnových sněmovních volbách.

Server v červnu uvedl, že trestní oznámení na Turka řeší obvodní státní zastupitelství na Praze 4. Bývalá přítelkyně ve svém oznámení uvádí, že se na ní měl Turek po dobu několika let dopouštět fyzického a psychického násilí. Události se odehrály před 15 až 20 lety.

Web Page not found informace později doložil několika svědky či korespondencí z Turkova e-mailu. "V e-mailech se pisatel projevuje sebelítostivě, snaží se Martu získat zpět a opakovaně přiznává, že se na ní dopouštěl násilí. Místy také sklouzává k urážkám a vyhrožování," uvádí server.

Autorka článku Apolena Rychlíková o víkendu na X napsala, že se jedná o téměř 100 e-mailů zaslaných zmíněné ženě mezi lety 2011 až 2017. "E-mail jsme ověřili, je pana Turka," uvedla Rychlíková. "Není to tedy tak, že ty e-maily 'neexistují', jak se snaží tvrdit Motoristé. Existují. Je ale zcela novinářsky transparentní říct, že nelze stoprocentně říct, že je psal právě Filip Turek. A to přesto, že vše tomu nasvědčuje," dodala.

"Ve věci zpolitizované kauzy, ve které si zelené aktivistky po 15 až 20 letech náhodou zrovna před volbami vzpomenou na znásilnění a podobné nesmysly, samozřejmě plně spolupracuji s policií a důvěřuji v její nestrannost. Trvám na tom, že jsem žádný trestný čin nespáchal," sdělil Turek ČTK.

Šéf Motoristů Petr Macinka v sobotním prohlášení označil zprávy v médiích za nehoráznou kampaň a vážný pokus o likvidaci úspěšného mužského politika těsně před sněmovními volbami. Kauzu pokládá za vykonstruovanou a také dávno promlčenou. "Je nyní rozehrávána s vědomím, že tento politik již nikdy nedostane šanci veškerá falešná obvinění vznesená proti němu vyvrátit před soudem," uvedl.

Také podle Macinky Turek plně spolupracuje s policií a obvinění rezolutně odmítá. "Jakkoli je pod jeho úroveň zveřejňovat v médiích desítky let starou soukromou korespondenci s oznamovatelkou, která by nepochybně vnesla do celého případu úplně jiné světlo, je připraven tyto dokumenty poskytnout orgánům činným v trestním řízení," uvedl předseda Motoristů. Strana považuje kauzu za účelovou a chce se bránit také trestním oznámením.