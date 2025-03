Filip Turek o sobě tvrdí, jak právě díky němu automobilky zřejmě ušetří miliardy eur, které by jinak musely zaplatit na pokutách. Máme pro vás rozbor Turkových tvrzení – a realita je úplně jiná. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Přitvrzení: bylo na čase

Mají-li státy EU pomáhat skutečným uprchlíkům, musí se vypořádat s těmi nelegálními migranty, kteří nárok na azyl prostě nemají. A těch je spousta - v průměru se v EU podaří vyhostit jen každého pátého člověka, který o azyl požádá, ale nedostane ho. Tato skutečnost má devastující účinky na ochotu veřejnosti nadále akceptovat právo na azyl. Je proto dobře, že Evropská komise navrhla přísnější pravidla, která mají vyhošťování usnadnit. Počítá například s budováním táborů pro migranty (byť jim takto neříká) mimo území unie. Shrnutí tady, případně tady od úředníka komise, který na tématu pracuje. Návrhy teď posoudí členské země EU a Evropský parlament.

