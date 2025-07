Pro sociální demokraty je to dodnes nejúspěšnější více než dvacetitisícové město v celém Česku. Ještě v roce 2022, kdy už SOCDEM byla mimo sněmovnu, získala strana ve slezském Bohumíně v zatím posledních komunálních volbách přes 57 procent hlasů. Jeden z jejích zdejších lídrů a tou dobou také statutární (tedy první) místopředseda celostátní SOCDEM Igor Bruzl tehdy spolu s ještě známějším místním spolustraníkem, dlouholetým senátorem Petrem Víchou, slýchali, ať kandidují radši bez stranického loga. Přesvědčit se tou dobou ještě nenechali.

„Já jsem tehdy argumentoval tím, že jsem kandidoval i do vedení SOCDEM a byl zvolen místopředsedou strany. Byla to taková naše pojistka, že se nám tady před komunální kampaní nebudou objevovat billboardy, které jsou proti našemu přesvědčení. Do dalších voleb už ale jako sociální demokraté nepůjdeme,“ popisuje Bruzl.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaká regionální uskupení mohou posílit v reakci na vyjednávání Jany Maláčové s komunistickým Stačilo!.

Kdo v SOCDEM přemýšlí o vzniku nové celostátní strany.

Kdy chtějí jít strany s bývalými sociálními demokraty do voleb.