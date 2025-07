Minulý týden jsem se zeptal kamaráda, otce tří dětí, jestli by mu vadilo, kdyby si jeho dcera každý den psala s někým neznámým. S někým, kdo by ji hluboce ovlivňoval, ale on sám by netušil, kdo to je – a ani by neměl možnost toho člověka...

Komentář