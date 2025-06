Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 řeší trestní oznámení, které na europoslance a čestného prezidenta politického uskupení Motoristé sobě Filipa Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před patnácti až dvaceti lety. Poslanec Evropského parlamentu, který bude kandidovat za Motoristy v říjnových volbách do sněmovny, obvinění z násilí vůči bývalé partnerce odmítl, připustil jen nevěru.

Vzhledem k době, která od událostí popsaných v trestním oznámení uplynula, může být případ vyhodnocen jako promlčený. V té době totiž promlčecí lhůta pro znásilnění činila pět let, respektive dvanáct, pokud čin způsobil těžkou újmu na zdraví. „Záleží však na tom, zda se v kauze objeví i další případné oběti z bližší minulosti či současnosti. Pak by mohlo dojít k přerušení promlčení i pro tento případ,“ upozornil server.

Žena podala trestní oznámení koncem minulého roku. Turek ji podle jejích slov léta psychicky i fyzicky týral, ohrožoval zbraní, vyhrožoval smrtí a v jednom případě i znásilnil.

Turkovo vyjádření ČTK zjišťuje. Na dotaz Page not found europoslanec v SMS zprávě odpověděl: „Promiskuitní bohužel ano... Nevěrný bohužel ano... Zlomená srdce bohužel ano... Zhrzené milenky určitě bohužel ano... Trestný čin a zmíněné násilí v žádném případě ne.“

Oznámení nyní prověřují žalobci v Praze. „Mohu potvrdit, že trestní oznámení bylo k obvodnímu státnímu zastupitelství doručeno. V dotčené trestní věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení trestního, kterou označujeme jako prověřování. Bližší informace s ohledem na zákonem danou neveřejnost přípravného řízení není možné k věci momentálně poskytnout,“ sdělil serveru mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Policisté se nedávno zabývali Turkovým chováním při jízdě po dálnici D5 v Plzeňském kraji – kromě překročení povolené rychlosti a držení telefonu za jízdy neměl podle nich ani platnou dálniční známku. Jeho jízdu nyní ve správním řízení řeší Celní úřad pro Plzeňský kraj a městský úřad v Rokycanech.