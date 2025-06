Rodiče dětí do čtyř let se chtějí vracet do práce hlavně kvůli tomu, že nevyjdou s penězi. „Hodně nás to překvapilo. Podle loňského průzkumu chtěl pečující rodič pracovat hlavně kvůli seberealizaci, finance tam nebyly markantní. Pro osmdesát procent rodičů je to ale letos hlavní motivace. Dopadá na ně ekonomická situace a vysoká inflace,“ říká Andrea Hermanová z neziskové organizace Sto skupin.

Podle Hermanové stoupají životní náklady a rodičovský příspěvek nestačí. „Když si to rozloží do tří let, tak jde o jedenáct tisíc měsíčně. Nedokážu si představit s těmi všemi náklady jako rodič s dítětem vyžít. Proto jsou pak rodiče často nuceni si k tomu hledat další způsob obživy,“ vysvětluje advokační specialistka, která za neziskovou organizaci Sto skupin prosazuje systémové změny v oblasti regulace dětských skupin.

Rodiče malých dětí často také nemají čas na sebe, kvůli nemožnosti hlídání dětí, a musí brát malé děti třeba s sebou k lékaři. „V Česku nejsou děti ve veřejném prostoru vítané, děti lidi obtěžují. Nedělají to, co se po nich chce, zabírají hodně prostoru, takže pak vznikají nepříjemné situace,“ popisuje Hermanová.

S hlídáním dětí mohou pomoci různá předškolní zařízení, jako jsou sousedské nebo dětské skupiny, často ale rodiče nejsou spokojeni s jejich kvalitou. „Ty dětské skupiny, které má na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí, tak zajišťuje zhruba pět až šest lidí, a když si vezmeme, že v Česku je 2600 míst, tak není možné, aby těch pár lidí zajistilo srovnatelnou kvalitu napříč regiony,“ doplňuje advokační specialistka.

V dětských skupinách často bývá problém jídlo, protože požadavky na stravu jsou podle Hermanové o dost nižší než ve školkách. „V jedné školičce, co jsem byla, třeba odměňovali děti pomocí piškotů, přišlo mi to jako systém pro pejsky. Zažila jsem i to, že se dvouleté dítě počůralo a reakce nebyla příště ho dříve přebalíme, ale dáme mu méně pití. To mi hlava nebrala, když jsem to viděla,“ říká.