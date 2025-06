Nejvyšší představitelé ANO opakují, že se v obraně neobejdeme bez Spojených států a jejich závazku v rámci NATO. Když ale přijde řeč na zvyšování výdajů na obranu, začnou říkat věci, které dávají smysl na první pohled, ale na druhý už nikoliv. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Trump? Pohoda

Donald Trump bude 24. a 25. června na summitu NATO v Haagu. Vzhledem k tomu, jak on a řada jeho lidí o Evropanech mluví, dost možná půjde o jeden z nejdůležitějších summitů v historii aliance. Vysoce postavení čeští činitelé, kteří se tématem zabývají, ale obavy zatím nemají. „Nová americká administrativa nás při všech příležitostech ujišťuje, že článek pět je pro ni závazný,“ říká jeden z nich. Celý summit je podle něj o této formuli: „USA potvrdí, že závazek k obraně spojenců naprosto nezpochybnitelně platí, a aby to udělaly, my Evropané jim za to nabízíme nárůst obranných výdajů na pět procent HDP.“ Z toho 3,5 procenta mají být výdaje tak, jak je známe dnes, plus další 1,5 procenta na související výdaje, jako je například vylepšení infrastruktury: aby mosty udržely tanky a podobně. Trumpovi to prý bude zcela stačit ke štěstí. Vyhlásí to jako své velké vítězství. Tak uvidíme, jestli je tento optimismus oprávněný.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč si chtějí státy NATO dát závazek zrovna ve výši pěti procent, opírá se to o nějaké reálné obranné potřeby?

Jak se k tomu staví hnutí ANO

Co je nutné pro to, aby z Evropy neodešel průmysl, a to nikoliv ten obranný