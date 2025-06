Opoziční hnutí ANO a SPD budou při čtvrteční mimořádné schůzi sněmovny ke spornému daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti požadovat demisi koaličního kabinetu. Pokud neuspějí, pravděpodobně následně vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. V pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli uvedli místopředsedové obou opozičních hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD). Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil tyto opoziční snahy za divadlo v rámci kampaně před říjnovými volbami do sněmovny.

„Budeme chtít, aby vláda našla dostatečnou sebereflexi a podala demisi,“ uvedl Havlíček. Podle něj by současný kabinet mohl zůstat u moci až do voleb, ale neměl by už přijímat žádná zásadní rozhodnutí. „Velmi silně zvažujeme, že vyvoláme schůzi o nedůvěře vládě,“ dodal Havlíček pro případ, že koaliční vláda demisi nepodá.

„Podpoříme mimořádnou schůzi, podpoříme i hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl za hnutí SPD jeho místopředseda Fiala. Vláda podle něj přijetím daru legalizuje peníze z trestné činnosti.

„Opozici příliš nezbývá než realizovat nějaké divadlo v Poslanecké sněmovně,“ komentoval Skopeček záměry opozičních hnutí. Pro demisi vlády nevidí důvod s poukazem na to, že kvůli daru už rezignoval Pavel Blažek (ODS) na funkci ministra spravedlnosti.

O mimořádnou schůzi sněmovny požádali v pátek poslanci ANO. Schůzi chtějí podpořit i poslanci vládních stran.

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl uvedl, že případ darování bitcoinů vyvolává řadu technických otázek, na které podle něj v předvolební atmosféře nebudou v průběhu politických jednání nalezeny odpovědi. Zároveň není podle Hampla překvapením, že se tento typ kauzy objevil právě v České republice. ČR je totiž, co se týče kryptoaktiv, v současnosti světovou velmocí. Dokazuje to podle něj například také přijetí zákona o digitalizaci finančního trhu, díky kterému český trh s kryptoaktivy, z nichž nejznámější je bitcoin, zřejmě získá zákonná pravidla.

Obsazení funkce ministra spravedlnosti po rezignaci Blažka je podle místopředsedkyň ODS a STAN Evy Decroix a Michaely Šebelové na premiérovi Petru Fialovi (ODS). Podle někdejší ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) by měl tento post zastávat úředník, podle senátora a předsedy hnutí Přísaha Róberta Šlachty by to měl být nestraník, k čemuž už v pátek premiéra vybídli Piráti. Uvedli to v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové.