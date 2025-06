Jeden z nejsledovanějších českých influencerů na TikToku Adam Kajumi čelí obvinění z manipulativních praktik. Založil si totiž byznys na tom, že verbuje mladé ženy do své agentury Reach out, která jim posléze spravuje účty na placené platformě OnlyFans, kde je z většiny erotický obsah. Ukázalo se, že ženám dával minimální částky z toho, co jejich obsah skutečně vydělal, a nutil je pod pohrůžkou pokut i přes špatný zdravotní stav k produkci erotických fotografií a videí. Tohle své „know-how“ pak předává za další poplatek dál, většinou mladým mužům, kteří si u něj platí mentoring.

Na nekalé praktiky Kajumiho, který je jednou z hlavních tváří takzvaného OnlyFans managementu, upozornil web Page not found. Několika ženám měl influencer vyplácet měsíčně 20 tisíc korun, ačkoliv jejich profily vydělávaly statisíce. Jenže k účtu se nemohly dostat, Kajumi jim odebral přístup. Přes svůj web eWorld, kde členství stojí od 500 korun po 1500 korun za měsíc, pak učí další muže, jak na tomto přístupu zbohatnout. V Česku je ale takových „mentorů“ daleko více. Cílí na mladé lidi a servírují jim tipy, jak zbohatnout bez práce. Často se přitom jedná o pochybné a nefunkční metody.

