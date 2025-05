O bitcoinové kauze musel vědět ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který by měl skončit také, i premiér Petr Fiala (ODS). Na síti X to v reakci na rozhodnutí ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) podat demisi napsal předseda opozičního ANO a expremiér Andrej Babiš. Je to na pád celé vlády, uvedl. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je demise jediným možným způsobem, jak pochybení řešit, Blažkovy kauzy včetně brněnské bytové je nutné prošetřit. Také šéf SPD Tomio Okamura řekl, že by se měla kauza ohledně bitcoinů prošetřit.

Blažka k odstoupení z vlády vyzývala opozice kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti. Resort přijal bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Blažek uvedl, že si není vědom žádného nezákonného jednání. Podat demisi se rozhodl, neboť „nechce poškozovat pověst vlády ani koalice“.

Děláte si z lidí legraci, pane premiére? Normálně jste prali peníze z drog! Vědět o tom musel ministr financí Stanjura, který měl skončit společně s Blažkem a vědět jste o tom musel i vy. Je to na pád celé vlády! A pokud jste o tom nevěděl, jste tam k ničemu a měl byste skončit… https://t.co/9a9XhQPDwV — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 30, 2025

„Je to na pád celé vlády! A pokud jste o tom nevěděl, jste tam k ničemu a měl byste skončit stejně. Jste nejzkorumpovanější vláda, jaká tu kdy byla,“ uvedl Babiš na adresu premiéra Fialy. První místopředseda ANO Karel Havlíček ČTK napsal, že Blažkova rezignace není žádným očištěním vlády, ale naopak přiznáním selhání. „Peníze z drog se praly přes státní struktury, a to musel vědět ministr financí Stanjura i premiér Fiala. Pokud o tom věděli, měli rezignovat s ním. Pokud nevěděli, jsou tam zbyteční a neschopní,“ uvedl podobně jako Babiš.

Hřib poznamenal, že demise byla jediným možným způsobem, jak toto pochybení řešit. „Kauzy Pavla Blažka, včetně brněnské bytové kauzy, je nutné prošetřit a posoudit bez politických tlaků. Je to nezbytné pro obnovení důvěry lidí v právní stát,“ podotkl ve vyjádření pro ČTK.

Kauza by ale jen demisí skončit neměla, míní. „Není možné, aby prošlo Stanjurovo (ODS) osvobození od daně bitcoinového zisku nad 40 milionů korun, které včera (ve čtvrtek) navrhl jako přílepek k jednotnému hlášení zaměstnavatelů,“ dodal Hřib.

„SPD dnes (v pátek – pozn. red.) navrhovalo, aby se kauza bitcoinů prošetřila. Ministr Blažek přijal svou zodpovědnost a rezignoval. Přesto by se měla celá kauza prošetřit,“ poznamenal Okamura.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Pokud by se podle Blažka prokázalo, že i zbývající bitcoiny pocházely z trestné činnosti, stát by je zkonfiskoval. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Informoval o tom dnes olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Hnutí ANO nechalo kvůli kauze svolat mimořádnou schůzi, která je v plánu příští čtvrtek. Blažek v pátek na plénu Sněmovny obvinění z praní špinavých peněz odmítl. Zařadit bod ohledně bitcoinů na program schůze neúspěšně navrhovali i Piráti. Blažek jim vzkázal, že nechápou zásady trestního řízení a trestního práva. Na závěr své řeči dodal, že zatímco Piráti budou muset vysvětlovat peníze utracené za digitalizaci stavebního řízení, on bude muset vysvětlovat, kde se vzala ve státním rozpočtu miliarda korun.