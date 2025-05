Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se po dohodě s premiérem Fialou rozhodl podat demisi. „Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ napsal na síti X. Na jeho rozhodnutí obratem reagoval na síti X i premiér Petr Fiala. „Vážím si rozhodnutí Pavla Blažka rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením. Pavel Blažek se shodou okolností rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla novela trestního zákona, která je oceňována jak odbornou, tak laickou veřejností. Pavel Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem.“

Blažek neustál aféru s bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun, které ministerstvu daroval někdejší on-line drogový dealer. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila.

„Není zatím nijak právně prokázáno, že by (peníze) pocházely z trestné činnosti. To je na policii a soudech, aby to prokázaly, ale žádné rozhodnutí o tom, že jsou z trestné činnosti, neexistuje. Pokud se to prokáže, stát zbytek stejně zkonfiskuje,“ vykládal ještě během pátku Blažek.

Celý případ mezitím začalo vyšetřovat Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci . pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V pátek o tom informoval olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun na stránkách VSZ.