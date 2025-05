Zapomeňte na snahu zlepšit se v umělé inteligenci nebo v dalších technologiích budoucnosti, ztrátu na Spojené státy nebo Čínu už Evropa nedožene. Čeští odborníci místo toho mají pro Evropskou unii plán B – když se do něj pustí, výkon evropské ekonomiky to podle nich podstatně zlepší. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Trump proti Putinovi?

Donald Trump na svých sociálních sítích stále víc kritizuje Vladimira Putina. A to za jeho neochotu k mírovým rozhovorům a za pokračující útoky na Ukrajinu. Že by to byl začátek obratu v přístupu amerického prezidenta k válce na Ukrajině? Abychom mohli o něčem takovém mluvit, musel by Trump místo rétoriky o sankcích a clech na Rusko přistoupit k tomu jedinému, co může s Putinem pohnout – k navýšení vojenské pomoci Ukrajině tak, aby Moskva neměla naději na další vojenský postup. Trump zatím nic takového ani nenaznačil. Je nicméně zajímavé – a výmluvné – podívat se na to, co si o jeho rétorických hrozbách myslí v Moskvě. Reakci ruské státní televize RT, stejně jako analýzu celkového Trumpova přístupu k válce, si můžete přečíst tady.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč by podle českého plánu EU pomohlo, kdyby se soustředila hlavně na průmysl.

Kolik by to stálo a kde na to vzít.

Čím je Petr Pithart posedlý, až je to směšné.