Hnutí ANO v aktuálním volebním modelu agentury STEM získalo 32,3 procenta hlasů voličů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci 20,7 procenta a hnutí SPD 12,6 procenta. Podpora těchto stran se oproti předchozímu modelu příliš nezměnila. Čtvrtí zůstali Starostové před Piráty a Stačilo!. Další strany by se do Sněmovny nedostaly, Motoristé dál oslabili, a to na 2,8 procenta. Volební model STEM dnes zveřejnila televize CNN Prima News, nový model publikuje každou neděli. Volby do Sněmovny budou letos 3. a 4. října.

"Hnutí ANO zůstává hlavní silou politické scény a je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou," uvedl STEM. ANO má významnou oporu u občanů bez maturity a lidí starších 60 let, podle autorů průzkumu ale u žádné skupiny vyloženě nepropadá. Druhá koalice Spolu, která si drží podporu nad 20 procenty, má poměrně vyváženou popularitu napříč skupinami podle věku i pohlaví.

Hnutí SPD podle agentury těží z propojení se třemi menšími stranami. „SPD se společným postupem se Svobodnými, PRO a Trikolorou podařilo konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů,“ podotkli autoři průzkumu.

Čtvrté hnutí STAN si v aktuálním modelu polepšilo zhruba o procentní bod na 11,2 procenta, Piráti posílili asi o půl procentního bodu na 7,3 procenta a Stačilo! podpořilo 6,7 procenta, podobně jako v modelu zveřejněném před týdnem.

Motoristé sobě spadli pod tři procenta. „Zdá se, že jde o kombinovanou vlnu kritiky, která se soustředí na Filipa Turka. Po Velikonocích se rozšířila diskuse o jeho rychlé jízdě, nově se přidává i zpochybnění jeho úspěchů v závodnické kariéře. Strana prozatím nepřišla s účinnou odpovědí či vysvětlením,“ uvedl STEM.

Přepočet modelu na poslanecké mandáty ukazuje, že ANO by získalo 77 křesel, Spolu 47 míst a SPD by mělo 27 poslanců. STAN by získalo 23 křesel, Piráti 14 a Stačilo! 12 křesel.

Analytici ze STEM prováděli šetření od 30. dubna do 20. května, zúčastnilo se ho 1551 respondentů.