Prezident Petr Pavel oznámil, na co bude klást zásadní důraz během sestavování příští vlády. Ta vzejde z voleb, které Pavel vyhlásil na 3. a 4. října. Pokud by někteří politici zpochybňovali české členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci, byla by to pro něj „nepřekročitelná hranice“, prohlásil v podcastu Bruselský diktát.

Podle průzkumů veřejného mínění mají šanci na účast v příští vládě i strany, které české členství v EU či NATO zpochybňují, případně chtějí z jedné nebo z obou těchto organizací rovnou odejít. Jde o SPD, Stačilo! a Motoristy sobě. Po volbách by mohla jedna nebo více z těchto stran vytvořit vládní koalici s hnutím ANO, které v průzkumech jasně vede.

