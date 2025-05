Fakt, že mají lobbisté velký vliv na činnost politiků, není nijak překvapivý. Málokomu se ale stane to, co se přihodilo europoslankyni hnutí ANO Janě Nagyové, kterou veřejnost zná hlavně z kauzy Čapí hnízdo. Sama na sebe nechtěně prozradila, jak dalekosáhle lobbisté její práci řídí. Navíc v tématu potenciálně zajímavém i pro Agrofert. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co Jana Nagyová opsala od lobbistů

Jak vypadá hodnocení Andreje Babiše, které není jednostranné

Čím příjemně překvapila nová německá vláda