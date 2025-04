Ne, nejde o žádné sexuální obtěžování. Nicméně Andrej Babiš se jednou skutečně rozparádil a v hloučku lidí demonstroval své schopnosti líbat. A souvisí to s evropskou politikou. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Sjednotí cla Evropu?

Volný obchod, to bylo v řadě zemí EU ještě nedávno sprosté slovo. Kroky Donalda Trumpa ale vedou k přesvědčení, že by státy unie měly hledat nové trhy, uzavírat další dohody o volném obchodu. Je to pozice, kterou Česko prosazovalo vždy. Evropská komise začala jednat s řadou zemí. A zdá se, že slábne odpor i tradičních skeptiků, tedy Francouzů nebo Rakušanů. Týká se to přitom i sporné dohody EU-Mercosur, kterou komise podepsala koncem loňského roku. Proč ale není možné doufat, že obchod s novými partnery nahradí případný výpadek amerického trhu? Čtěte.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jakého muže Babiš líbal a proč.

V jakém výroku Elon Musk kopíruje Adolfa Hitlera, i když to asi neví.

Proč více než polovina Rusů nevěří, že by Američané byli ochotní bránit zbytek zemí NATO.