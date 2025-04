Odborníci bolest při migréně přirovnávají k bolesti při zlomenině nebo porodu,“ vysvětluje zakladatelka organizace Migréna-help Rýza Blažejovská. Často se lidé, hlavně ženy, přesto potýkají se zlehčováním závažného onemocnění. Slýchávají věty jako „Ty hysterko, co tady ležíš, vezmi si růžovou pilulku a pojď makat“. Problémem je i to, že se migréna zaměňuje s „obyčejnou bolestí hlavy“.

„Ta bolest je opravdu tak intenzivní, že vás úplně vyřadí z provozu, nemůžete dál pracovat, dokud si třeba nevezmete lék a ten vám nezabere. Nemůžete se normálně postarat o děti, o domácnost. Oproti tomu běžná bolest hlavy bývá třeba tenzní, tlaková a stačí vám, jen když si odpočinete a vezmete si jednoduché analgetikum,“ popisuje Blažejovská onemocnění, kterým trpí přes milion Čechů a Češek.

Lidé, kteří trpí migrénou, se podle průzkumu organizace Migréna-help často setkávají s nepochopením lidí ve svém okolí. „Když ležíte v temné místnosti, nemůžete nic a rodinný příslušník přijde s komentářem typu ,ty jsi zase flámovala‘, tak je to pro člověka velká rána. Bolí ho k té hlavě ještě duše, protože mu ten dotyčný nevěří a podceňuje ho,“ říká zakladatelka organizace Migréna-help.

Podle Blažejovské pak často dochází k „sebestigmatizaci“, kdy člověk svou bolest sám zlehčuje a myslí si, že nejde o „skutečnou nemoc“. „Jde o začarovaný kruh. Hodně lidí při záchvatu migrény dělá, že jim nic není, kvůli tomu, že mají zkušenosti s výsměchem a dalšími negativními reakcemi okolí. Souvisí to i s tím, že nemoc není často vidět. Když zvracíte a ležíte v té posteli, tak to už je něco jiného, jenže to se odehrává většinou za zdmi vašeho domova, kde vás většina lidí nevidí,“ upozorňuje.

Často se proto lidé trpící migrénou potýkají s psychickými problémy. „Pokud máte několik záchvatů týdně, fatálně to ovlivňuje váš život. Lidé se cítí smutní, osamělí, izolovaní, protože hodně času tráví sami doma. Pokud mají těžkou migrénu, tak není ojedinělé, že se objevují sebevražedné myšlenky. Není to jen o těch záchvatech, ale i o jejich dozvuku, to trvá i několik dní. Člověk je úplně vyčerpaný a pohltí to jeho život. Proto si lidé připadají, že jen tak přežívají a ztratili radost ze života,“ doplňuje Kateřina Boťová z organizace Migréna-help.