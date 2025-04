V rozhovoru s Čestmírem Strakatým nedávno herec Jakub Štáfek prozradil, že se jeho druhá dcera narodila se spinální svalovou atrofií (SMA) a prošla genovou terapií. „Co mě trápilo do té doby, už mě teď vůbec netrápí,“ přiznává host Zuzany Tvarůžkové.

Že se o svůj příběh podělí s veřejností, se prý s manželkou rozhodli i potom, co je lékaři v pražském Motole poprosili, aby se o problematice SMA víc zmiňovali. „Bereme to tak, jak to je, a myslím si, že je zapotřebí se o tu problematiku podělit. Spousta lidí o tom vlastně vůbec neví. A můžou tomu přitom banálně předejít, protože dneska už existuje screening z krve. Je ale dobrovolný a relativně velké procento matek si ho nenechá udělat,“ říká Štáfek, který si cení toho, že získal informaci o onemocnění dcery rychle po jejím narození.

