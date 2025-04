Je nesmysl, že by někdo podstupoval tranzici, protože je to ‚trend‘. Jde o dlouhodobý proces a nedokážu si představit, že by někdo dva roky předstíral, aby pak by řekl: ‚Joke‘,“ vysvětluje divadelní režisérka Daniela Špinar. Podle ní tranzice rapidně nevzrostly, jak tvrdí někteří lidé. „Vždycky je nárůst něčeho, co bylo dlouho potlačované. Je to jako kdysi s leváky, kteří se přeučovali,“ dodává.

Podle ní být trans osobou není volba. „Žádný člověk by si nevybral těžší cestu, kdyby opravdu nemusel. Já jsem to třeba zvažovala opravdu těch 40 let. Když to člověk udělá, zápasí i s tím, jestli to unese. Ta společnost na něj tlačí, on jako trans člověk je katalyzátor emocí a názorů. Je chodící rozbuška, proto se trans lidé snaží splynout s davem a být co nejvíc tím druhým pohlavím,“ popisuje divadelní režisérka.

