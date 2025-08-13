Vyhledávání na internetu, jak na něj byla společnost zvyklá, se s rozšířením umělé inteligence naprosto proměnilo. Analýzy ukazují, že lidé častěji chodí pro informace i rady s nákupy přímo do nástrojů typu ChatGPT a klasické vyhledávače využívají stále méně. I ty proto prošly proměnou a samy na prvním místě nabízí AI shrnutí. Výsledkem je menší návštěvnost webů i viditelnost reklam, které si ve vyhledávání firmy platí. Marketéři tak budou muset přijít s novými strategiemi.
Co se dočtete dál
- Jak AI zabíjí online reklamu.
- Jak se to projeví na ceně online reklamy.
- A co budou muset firmy dělat jinak.
