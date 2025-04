Na antidepresivech se nedalo fungovat,” říká filmová a divadelní herečka Lucie Ingrová k její cestě při léčbě deprese a dodává, že po ketaminem asistované terapii se jí navrátila radost. “Člověk si na to rychle zvykne. Když přijdou problémy, je jim schopný čelit,” popisuje.

Příběh Lucie a dalších tří lidí, kteří trpí depresí, ukazuje nový dokument Doktor na tripu. Ve snímku je jedním z témat právě léčba psychických problémů psychedeliky a ketaminem. "S depresivními stavy jsem se setkávala už od dětství, ale diagnostikovali mi je až po třicítce. Po celý proces léčby deprese je člověk konfrontován s bezmocí, jako je nedostatek terapeutů nebo dlouhé čekací lhůty, když je člověku nejhůř," vysvětluje herečka.

Když Lucie vyzkoušela antidepresiva, zjistila, že nepřinášejí výsledky. "Sice se mi ztlumila deprese, cítila jsem, že jí nemůžu naplno propadnout, ale odstartovaly mi úzkosti, které jsem předtím neznala. Nedalo se v tom fungovat, byla jsem výkonná, ale ten přebytek energie pro mě nebyl vůbec přirozený," popisuje.

Poté se protagonistka dokumentu Doktor na tripu rozhodla vyzkoušet ketaminem asistovanou terapii. "Byl to pro mě krok do neznáma, měla na mě vliv i stigmatizace této léčby, což byla hloupost, bavíme se o látce, která je bezpečná a u jejího podání je lékař. Cítila jsem, že je o mě postaráno a vím, do čeho jdu. Naopak u antidepresiv jsem to tak neměla. Přečtete si letáček se spoustou nežádoucích účinků a nevíte, které budete mít," říká.

"Šla bych rovnou na ketamin," odpovídá Lucie na dotaz, jestli by po své zkušenosti vynechala léčbu antidepresivy. "Ten zážitek z ketaminem asistované terapie pro mě byl hodně emocionální, byly tam i nepříjemné fáze, ale z vrcholné fáze jsem byla nabuzená. Bylo to pro mě opravdu formující. To nejpozitivnější se začalo projevovat asi po dvou až třech měsících. Cítila jsem se lehce, jako by deprese odešla pryč, a pak mi došlo, že je to důsledek té léčby, že byla úspěšná," uzavírá.