Modernizace nynějších kolových obrněných vozidel Pandur, jež má ve výzbroji česká armáda, by nebyla ekonomicky výhodná. Na úterním jednání sněmovního branného výboru to řekli náměstek ministryně obrany František Šulc a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nynějším záměrem je podle něho výměna všech vozidel za nová. Studie proveditelnosti by měla být hotová do konce roku místo původně plánovaného přelomu června a července, vyplynulo z Řehkova vyjádření.

Česko schválilo v roce 2009 nákup 107 Pandurů za 14,4 miliardy korun, původně armáda požadovala pořízení téměř 200 strojů. V lednu 2017 pak ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu s Tatra Defence Vehicle na nákup dalších 20 těchto vozidel ve spojovací a velitelsko-štábní verzi za 2,07 miliardy korun.

Pandury jsou podle Šulce asi v polovině životnosti. „Analýzy prokázaly, že jejich modernizace na požadavky soudobého bojiště by nebyla ekonomicky výhodná,“ řekl. Řehka podotkl, že pokud by se prokázalo, že modernizace strojů podle požadavků armády by byla možná, cena by byla tak vysoká, že by nedávala ekonomicky smysl. Obnova jednoho vozidla by podle něho vyšla na zhruba 75 procent ceny nového stroje. Nynější Pandury podle informací z výboru nemají zejména dostatečnou balistickou ochranu.

Původní plán počítal podle Řehky s tím, že všechny tři prapory 4. brigády se dostanou na stejnou úroveň tím, že jeden získá nová vozidla a vozidla v užívání dvou praporů se modernizují. Pro neperspektivnost této cesty se podle něho přešlo na variantu obměny všech vozidel za nová. Armáda zatím podle Řehky zpracovala uživatelské požadavky na všechny verze vozidel, které by chtěla pořídit.