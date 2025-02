Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu ale soud SPD nepřiznal. Právní zástupce SPD se k verdiktu nevyjádřil, odkázal na tiskové oddělení hnutí. Zástupce ministerstva avizoval, že zváží podání odvolání k Městskému soudu v Praze.

Hnutí žádalo omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle soudkyně Ivy Kaňákové ale nebyla naplněna podmínka ministerstva, podle které by pro zařazení do zprávy musely být podobné projevy dominantní složkou aktivity hnutí.

Zásah do práv ale podle soudkyně nebyl tak významný, aby bylo nutné SPD přiznat omluvu. „Soud má za to, že v daném případě postačí konstatování porušení práva,“ řekla Kaňáková. Upozornila na to, že v následných volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021 hnutí uspělo, a vydání zprávy tak na výsledky podle ní nemělo vliv.

Právní zástupce SPD v závěrečné řeči uvedl, že ve druhé polovině roku 2020 nebyla dominantní rétorikou hnutí ta, kterou zpráva zmiňuje. Naopak se podle něj strana věnovala řadě jiných témat. V závěrečné řeči také odmítl tvrzení, že projevy strany byly xenofobní.

Podle zástupce ministerstva vnitra Lubomíra Janků ale představitelé hnutí vystupují tak, že jejich výroky překračují hranice svobody projevu. V závěrečné řeči uvedl, že jejich cílem je podle něj vyvolávání strachu a nenávisti. Hnutí podle něj například nerozlišuje mezi islámem a islamismem, rétoriku SPD zástupce vnitra přirovnal k rétorice nacistické strany NSDAP ze 30. let minulého století.

„Pořád si myslím, že ty důvody tak, jak jsme je dnes shrnuli v závěrečné řeči, nadále platí. Dominance předsudečné nenávisti u SPD jednoznačně dle našeho názoru je,“ řekl Janků novinářům po vyhlášení rozsudku.

Soud původně loni na jaře nařídil, že se úřad musí omluvit. Městský soud v Praze však v září rozsudek zrušil a spor vrátil k obvodnímu soudu.

Soudy řeší v souvislosti se zprávami o extremismu několik žalob hnutí na ministerstvo vnitra. V jednom ze sporů soud podle Hospodářských novin žalobu v říjnu nepravomocně zamítl, v dalším dosud nerozhodl.