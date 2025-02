Minulý týden vypršel termín pro podávání přihlášek na střední školy. A opět se potvrdilo, že rodiče při jejich vyplňování hodně taktizovali. Některé vyděsil velký převis, který na školách loni byl. Proto raději podali přihlášku tam, kde letos podle nich měla být naděje na přijetí vyšší. Jenže to se jim nemuselo vyplatit, protože se tak zachovalo i mnoho dalších rodičů. Výsledkem této situace je to, že šance dostat se na školu, kde to bylo loni náročné, je letos v řadě případů mnohem vyšší. Podle ředitelů škol navíc vliv na to, kam rodiče přihlášky podávali, měly i náročné přijímací zkoušky nanečisto, které letos na základních školách proběhly poprvé a jejichž výsledků se možná někteří rodiče trochu zalekli.

