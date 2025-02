Europoslanec ODS Alexandr Vondra nejprve v amerických prezidentských volbách podpořil Donalda Trumpa s tím, že je pro české zájmy lepším kandidátem. A teď hlásá, že se máme v nebezpečném světě naučit plavat. Jasně, tedy až na to, že to pořád ještě neumíme i kvůli politikům, jako je on. A víte, proč jsou Němci kaput? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč je divné, aby nám s tím, jak přežít v dramaticky se měnícím světě, radil zrovna Alexandr Vondra.

Co může Trumpovi překazit jeho plány na rychlý mír na Ukrajině.

Jaká zajímavá funkce se v Bruselu rýsuje pro českého kandidáta.