Když Andrej Babiš o víkendu vystoupil s projevem v Madridu na kongresu krajně pravicových stran, měl zpočátku nejhorší odezvu ze všech řečníků. Proč? A kdo mezi lídry zemí EU blokuje logickou reakci na to, co vůči Evropě dělá Donald Trump? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Jak je to ve skutečnosti

ODS (vedle jiných českých stran) požaduje zrušení faktického zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Do jaké míry tomu ale sama věří? „Je otázkou, jestli se zákaz neposune za rok 2035. Ale těžko to dopadne tak, že by žádné datum konce spalovacích motorů stanoveno nebylo. Česko počítá s tím, že stanoveno bude,“ uvedl na jednom uzavřeném jednání vysoce postavený úředník, který je v pravidelném kontaktu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS).

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč Andrej Babiš nejdřív se svým vystoupením neměl úspěch.

S jakým tématem posléze zabodoval.

Co si evropské automobilky myslí o snaze českých politiků zrušit zákaz spalovacích motorů.