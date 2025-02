Již druhý soud potvrdil povinnost státu platit odškodné za to, že poslanci před čtyřmi lety dali monopol na zdravotní pojištění cizinců Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), přesněji její dceřiné firmě Pojišťovna VZP. A to i přes varování expertů včetně České národní banky (ČNB) či ministerstva financí, že je to v rozporu se zákonem.

Loni v srpnu přiznal Obvodní soud pro Prahu 1 nárok na ušlý zisk 36 milionů korun pojišťovně Slavia miliardáře Pavla Sehnala. A před dvěma týdny pak stejný soud přiklepl zatím nepravomocně 225 milionů korun pojišťovně Maxima. Tu podle evidence skutečných majitelů ovládá další miliardář Karel Pražák. Uvedené miliony mu má platit ministerstvo financí, které zodpovídá za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy. Byť jsou v tomto případě faktickými viníky poslanci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo způsobil, že stát má nyní platit odškodné?

Kolik má stát platit?

Jak reagují ostatní pojišťovny?