Po fyzické stránce je bezpečnější a prospěšnější si dát třeba jednou za měsíc LSD nebo houby než každý víkend vypít velké množství alkoholu,“ vysvětluje zakladatel edukační platformy Czeched Substance Vojtěch Třísko s tím, že některé nelegální látky nemají taková zdravotní rizika jako alkohol. „Můžou tam být ale mentální komplikace, pokud má třeba někdo predispozice ke schizofrenii,“ varuje.

„Pokud je člověk zdravý a jde do toho informovaně s nějakým záměrem, je užití třeba psychedelik, LSD nebo hub jednou měsíčně bezpečnější než pít každý víkend alkohol. Člověk se tím nemůže efektivně nějak předávkovat,“ popisuje Třísko. S alkoholem se pojí problém toho, že má „výsostní společenské postavení“ a lidé ho podle garanta informační sekce platformy Czeched Substance Martina Duřta vnímají jako něco normálního.

„Alkohol je hluboko zavedený a je brán jako nezbytná součást pro mnoho lidí a ti pak mají tendenci omlouvat jeho rizikové dopady. Když se někdo probere po alkoholu z bezvědomí, je to pro lidi do nějaké míry zábavné. Když by člověk ale řekl: dal jsem si heroin a skončil na zemi a šest hodin o sobě nevěděl, ostatní by mu na to odpověděli, že by měl vyhledat pomoc,“ upozorňuje Duřt s tím, že v těchto dvou situacích není rozdíl.

Třísko i Duřt mají na základě svých zkušeností z přednášek mezi mladými lidmi na školách pocit, že mladá generace rizika alkoholu už více reflektuje a zároveň nelegální drogy nebere jako takové tabu jako starší generace. „Mladí mají o nelegálních látkách více informací a zjišťují, že ta rizika nejsou tak velká, jako jim společnost přisuzuje. Vědí, že když si dají trávu, tak to neznamená, že do roka skončí na heroinu, jak nám dřív říkali ve škole,“ popisuje Duřt.

„Čím staršího člověka se ptáme, tak tím menší má o nebezpečí alkoholu povědomí. Taky jde o tu ochotu si přiznat, jak to je doopravdy, a souvisí to s nějakými zažitými vzorci užívání alkoholu ve společnosti. Ty starší generace mají také o něco větší tendenci si alkoholem kompenzovat problémy, které by bylo možná lepší řešit jiným způsobem,“ uzavírá Duřt.