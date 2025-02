Povinné firemní příspěvky na důchod pro lidi v náročných profesích nemusí dopadnout podle představ vlády. Proti parametrům jejího návrhu brojí zaměstnavatelé – upozorňují, že pro ně bude znamenat obrovskou administrativu, a stěžují si, že jeho podobu neměli šanci ovlivnit. Že zaměstnavatelé dokážou zvrátit konečnou podobu legislativy, přitom ukázali naposled loni u komplikovaných dohod o provedení práce.

Novinka má pro lidi v rizikových profesích zajistit, že jim zaměstnavatel naspoří peníze do soukromého penzijního spoření. Díky tomu by mohli opustit zaměstnání až o pět let dříve a začít čerpat z úspor takzvaný předdůchod. Koalice chce návrh projednat ve zrychleném čtení bez možnosti změn, aby začal platit už od letošního července a zaměstnavatelé tak začali lidem přispívat co nejdříve.

Zbývá vám ještě 90 % článku