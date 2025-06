Drážní inspekce řeší od čtvrtečního večera velmi nezvyklou situaci. V Letovicích na Blanensku se málem srazil osobní vlak s rychlíkem, od srážky je dělilo jen několik desítek metrů. HN to potvrdily dva zdroje z drážního prostředí a také snímky z místa.

K podobným incidentům na železnici dochází. Tentokrát je ale situace jiná: na trati funguje nový zabezpečovač ETCS a bez něj tam prakticky nesmí žádný vlak. Česko do zavádění ETCS investuje desítky miliard i s tím, že má zabránit nehodám. Nyní k ní zřejmě bylo blízko, zabezpečovači navzdory.

„Zahájili jsme vyšetřování, posíláme tam dva inspektory,“ řekl HN okolo 19. hodiny generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. To nasvědčuje tomu, že nejde o banalitu.Některé méně závažné incidenty nechává přetížená státní inspekce internímu šetření Správy železnic.

„Trať je ve výhradním provozu se zabezpečovacím systémem ETCS. Musel tedy pochybit člověk. Je to alarmující situace, kterou chceme pečlivě vyšetřit, aby se nic podobného neopakovalo,“ uvedl Kučera.

Dva zdroje z drážního prostředí HN potvrdily, že ETCS nebylo v předmětnou dobu ve výluce. HN získaly i výpis z ETCS vlaku, který projel kolem návěsti stůj. Byl to osobní vlak z Brna vedený jednotkou řady 530, tedy v podstatě novou nízkopodlažní jednotkou RegioPanter v provedení pro Jihomoravský kraj.

Podle výpisu strojvedoucí 26 minut před incidentem zapnul plný dohled ETCS, na vjezdu do Letovic ho ale přepnul do režimu, kdy vlak jede na odpovědnost strojvedoucího. V takové situaci by jej ETCS zřejmě nemělo pustit vyšší rychlostí než 40 kilometrů za hodinu.

Za minutu a čtvrt projel návěstidlo a ještě několik desítek sekund pokračoval přímo proti rychlíku z Prahy, který tou dobou už stál ve stanici. Mezitím zřejmě rozřízl jednu výhybku a zastavil až zhruba sto metrů za poslední výhybkou – omyl si uvědomil strojvedoucí pravděpodobně ve chvíli, kdy ji projel „rovně“ a ne do odbočky, jak mohl očekávat.

Zábrzdná vzdálenost by odpovídala tomu, že brzdil z rychlosti zhruba 40 kilometrů za hodinu. Bylo zřejmě štěstí, že se stojící rychlík zrovna nerozjížděl.

„Oba vlaky dělilo 53 metrů, škoda na výhybce je 300 tisíc korun,“ řekl HN ve 21:40 generální inspektor Drážní inspekce Kučera.