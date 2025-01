Dlouho to vypadalo, že pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS je až příliš opatrný, co se týče svých kroků vůči řediteli magistrátu Martinu Kubelkovi. Úředníkovi, kolem kterého se za poslední dva měsíce vyrojilo hned několik kauz. Od mimořádných odměn pro asistentku, která si za rok vedle platu přilepšila o 857 tisíc korun, přes odměny pro samotného Kubelku ve výši 2,2 milionu korun až po rozporuplné přidělování městských bytů a parkovacích karet. Zatímco opozice a koaliční Piráti trvali na tom, že má primátor Kubelku odvolat, Svoboda ještě zkraje tohoto týdne tvrdil, že k tomu nemá zákonný důvod. A Praze by se situace mohla vymstít.

Ve středu krátce před půl třetí odpoledne ale věci nabraly rychlý spád. „Odeslal jsem dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, aby meritorně posoudil možnost odvolání ředitele magistrátu Martina Kubelky. Do vyjádření ministerstva vnitra bude ředitel magistrátu postaven na překážky,“ oznámil Svoboda.

Podle informací HN za primátorovým krokem nebyla žádná „poslední kapka“, ale to, že Svobodovi se konečně sešlo dostatek právních argumentů k tomu, aby si věřil, že případný spor s úředníkem pro hlavní město nedopadne blamáží.

„Opozici se to řekne, ale tohle není běžný pracovněprávní vztah. Primátor ani ministr nemohou pana Kubelku jen tak odvolat. Platí tady zákon o státních úřednících. Primátor musel čekat, až bude mít nějakou právní analýzu, k tomu si zadal metodiku pro odměňování i udělování těch parkovacích karet, na všechno musí mít podklady, aby to nedopadlo jako za (Adriany) Krnáčové,“ řekl HN zdroj z pražského magistrátu s připomínkou někdejší primátorky za ANO, která v roce 2018 odvolala z funkce tehdejší ředitelku magistrátu Martinu Děvěrovou.

Ta se následně obrátila na soud, jelikož odvolání považovala za nedůvodné. A soud jí dal za pravdu, kvůli čemuž Praha musela úřednici zaplatit 10 milionů korun.

Ohledně Kubelky teď bude rozhodovat zmíněné ministerstvo vnitra. Politickou podporu Svoboda má. Ministr Vít Rakušan ze STAN už v úterý řekl, že pokud se primátor k návrhu odhodlá, odvolání Kubelky nebude bránit. I on ale upozornil na to, že záležitost musí nejdříve posoudit ministerští úředníci. To může trvat klidně i několik týdnů. I proto se Svoboda rozhodl Kubelku postavit „na překážky“ – čímž tak úředníka prozatím postaví mimo službu. A může tak alespoň částečně uklidnit vášně na pražském magistrátu.

Ten ve čtvrtek čeká další jednání zastupitelstva a hned několik bodů se mělo týkat právě Kubelky. Svobodově středečnímu kroku předcházela podle informací HN další z rozmíšek v koalici mezi ODS a Piráty. Primátor chtěl původně situaci řešit na koaličním jednání, které svolal na středeční 16. hodinu. Když se však doslechl, že si jeden z koaličních partnerů k věci už na středečních 15:30 svolal tiskovou konferenci, rozhodl se nečekat na jednání a svůj krok oznámil okamžitě.

„Nyní se konečně odehrává první krok, který jsme navrhovali. Vše je ale potřeba důkladně prošetřit a odkrýt. Nastavit rovná pravidla pro všechny zaměstnance a oceňovat ty nejpracovitější a nejkvalifikovanější,“ komentoval primátorův krok předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr.