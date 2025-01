Jestli by si někdo z politiky zasloužil peklíčko? Oni si ho tady už dělají sami," říká evangelický farář Karel Müller, který s kolegou Jakubem Helebrantem v duu Pastoral Brothers glosuje politiku i náboženství. Politici by si podle nich měli uvědomit, že rozhodně nejsou „boží“, ale jsou pořád lidi. „Bůh nejvíc na politicích kritizuje, že se staví na jeho místo,“ dodává Helebrant.

„Z našeho úhlu pohledu pomsta pořád patří Hospodinu. Takže jestli se s ním někdy Vladimir Vladimirovič potká, tak se uvidí,“ říká Jakub Helebrant k tomu, že Pastoral Brothers sami nikdy nikomu nic zlého nepřejí, ale soud nechávají právě na Bohu.

Že právě on některé věci na zemi dopustí, prý občas štve i je, ale myslí si, že je důležité si uvědomit, že válku na Ukrajině nezpůsobil Bůh, ale byl to ruský vůdce Vladimir Putin. „Bůh nám dal svobodnou vůli a teď nám do toho nezasahuje. Jsou ale věci, které jsou natolik za hranou, že si říkám: Už by to chtělo, panebože,“ přiznává jeden z farářů.

Na náboženství a politiku se ale Pastoral Brothers snaží ve svých videích nahlížet především s nadsázkou a humorem. Nemají přitom rádi tabu a nevadí jim prý odpovídat i na ty „nejpitomější“ otázky.

„Co by bylo, kdyby byl Ježíš dinosaurus? Sežral by všechny Římany, to je jasné. A na Golgotě by ho blbě křižovali, jak má ty malé pacičky,“ směje se Müller a dodává, že mnohem náročnější by to naopak Ježíš měl, kdyby byl třeba ženou.

A je něco, z čeho si Pastoral Brothers legraci nikdy neudělají? „Ze slabších, takže z KDU-ČSL si už delší dobu neutahujeme,“ tvrdí v rozhovoru se Světlanou Witowskou Müller. Podle Helebranta to ale není tak jednoznačné. „Ještě si z nich srandu děláme, protože jsou pořád u moci. Ale uvidíme letos,“ naráží s nadsázkou evangelický kněz na voličské preference lidovců před podzimními volbami.