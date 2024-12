Služby všeho druhu připomínají pobočky České pošty. Pracovníci za přepážkami už dnes lidem nabízí dodávky energií, bankovní servis či stírací losy. Na vybraných místech lze požádat o sociální dávky či vyzvednout balík konkurenční DPD. A změny zažívají i pošťáci v terénu – začátkem prosince začali ve východních Čechách vozit lidem nákupy potravin. Nabídka služeb by se pak podle generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána měla ještě dále rozšiřovat. V rozhovoru pro HN popisuje, co by ještě mohl státní podnik lidem nabízet nejen na přepážkách, i jak to vypadá s možným „odříznutím“ Balíkovny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál O jakých formách spolupráce s jinými institucemi či firmami Česká pošta jedná.

Jaký je dnes zájem o dopisy.

Co přinese vyčlenění Balíkovny jako dceřiné společnosti.