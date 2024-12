Krátce poté, co šéfové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL řekli, že do příštích sněmovních voleb chtějí jít jejich strany opět v koalici Spolu, přišla z jedné z oblastních buněk občanských demokratů ostrá výzva: svolat mimořádný kongres strany a rozpustit koalici Spolu. Oficiálně se ani po několika týdnech k výzvě ODS na Berounsku nikdo nepřidal.

Jedna z hlavních představitelek výzvy, starostka Berouna Soňa Chalupová, ale tvrdí, že nespokojení to nevzdali: „Naše výzva trvá. Od čím dál víc straníků se nám dostává podpory. Postupně si kolegové začínají uvědomovat, co hrozí. Když zůstaneme v koalici tří stran, nemusíme překročit ani kritickou hranici 11 procent hlasů nutnou pro vstup do sněmovny.“

